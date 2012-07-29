На последнем берегу / On the Beach (2000)

|Название:
|На последнем берегу
|Оригинальное название:
|On the Beach
|Год:
|2000
|Страна:
|США, Австралия
|Слоган:
|-
|Режиссер:
|Рассел Малкэй
|Жанр:
|Драмы, Фантастические
|Время:
|01:35:14
|Цикл:
|Фильмы о войне, Фильмы про катастрофы
|В главных ролях:
|Арманд Ассанте, Рэйчел Уорд, Брайан Браун, Жаклин МакКензи, Грант Боулер, Эллисон Веббер, Тигхэн Веббер, Стив Бастони, Дэвид Патерсон, Кевин Коуплэнд
Смотреть трейлер
Военный конфликт и, последовавший за ним, обмен ракетными ударами между США и Китаем привели к мировой ядерной войне. Через несколько недель после окончания конфликта, американская подводная лодка "Чарльстон" плывет волнами Тихого океана. Вскоре моряки узнают, что радиация уже пересекла экватор, теперь им остается двигаться в направлении Австралии, которая совершенно не пострадала от радиации. Тем временем в Австралии начинается настоящий хаос: беженцы из северной части страны устремляются на юг, спасаясь от приближающейся радиации, в крупных городах катастрофически не хватает продовольствия, транспорт практически обездвижен, запасы нефти исчерпаны. Вскоре появляется призрачная надежда, что где-то далеко на севере уровень радиации должен быть намного ниже.
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