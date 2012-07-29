На последнем берегу / On the Beach (2000)

На последнем берегу смотреть онлайн бесплатно HD качество
Название: На последнем берегу
Оригинальное название: On the Beach
Год: 2000
Страна: США, Австралия
Слоган: -
Режиссер: Рассел Малкэй
Жанр: Драмы, Фантастические
Время: 01:35:14
Цикл: Фильмы о войне, Фильмы про катастрофы
В главных ролях: , , , , , , , , ,
Смотреть трейлер
Военный конфликт и, последовавший за ним, обмен ракетными ударами между США и Китаем привели к мировой ядерной войне. Через несколько недель после окончания конфликта, американская подводная лодка "Чарльстон" плывет волнами Тихого океана. Вскоре моряки узнают, что радиация уже пересекла экватор, теперь им остается двигаться в направлении Австралии, которая совершенно не пострадала от радиации. Тем временем в Австралии начинается настоящий хаос: беженцы из северной части страны устремляются на юг, спасаясь от приближающейся радиации, в крупных городах катастрофически не хватает продовольствия, транспорт практически обездвижен, запасы нефти исчерпаны. Вскоре появляется призрачная надежда, что где-то далеко на севере уровень радиации должен быть намного ниже.
Смотрите онлайн фильм «На последнем берегу» в хорошем HD качестве на нашем сайте, бесплатно и без регистрации.
Этот фильм доступен для просмотра на iPad, iPhone и Android устройствах. В случае возникновения проблем, читайте раздел помощи.
Понравился фильм?
К сожалению, это видео не доступно по требованию правообладателя
     
  • Добавить в закладки
Рейтинг фильма: 7,74
Голосовало 432 человека 432 10
Похожие фильмы:
Комментарии (15):
Добавил Qairat_500 1 апреля 2021 07:25
Цитата
НИ одна страна владеющая хотя бы даже одной ядерной ракетой/бомбой НЕ имеет никакого права решать судьбу всего человечества, в случае ядерной войны, ПОСЛЕДНЕЙ ВОЙНЫ Человечества! Чтобы не довести нас всех на Планете Земля, единственной обитаемой Планете из 8-ми Планет в солнечной системе, до вот такого ужаснейшего конца, нужно и обязательно к исполнению всеми государствами, всеми военными и всеми учёными полностью утилизировать всё имеющееся и всё накопленное ядерное оружие, всё без исключении! А иначе смотрите ВСЕ, вот что с нами всеми однажды случится, и это НЕИЗБЕЖНО, а просто вопрос времени, до тех самых пор пока в Мире есть хотя бы одна из таких боеголовок массового уничтожения! Да по сути даже не массового, а полного уничтожения всего Человечества! Потому что для того чтобы уничтожить всех на всей Планете Земля совсем НЕ нужно такого количества боеголовок, сколько накопилось в арсеналах всех стран-владельцев такого страшного оружия, хватит всего одной мощной, этот самый грязный вид вооружения уже давно далеко развился по всем характеристикам. Лучше тысяча Вторых Мировых Воин, чем одна и последняя Третья Мировая с ядерным всемирным геноцидом. Насколько же лицемерны и эгоистичны и не гуманны те кто создал это ужасное оружие, и те кто его развивал и размножил, и те кто принял на вооружение, и те кто грозит остальным им, и те кто всё равно нажмёт на злосчастную кнопку пуска, только и ждут повода! Я объявляю свой дом, свой двор, свой город, свою страну и весь Мир БЕЗЯДЕРНОЙ ЗОНОЙ!!! Мы, все кто жив, все кто хочет жить, и все кто хочет чтобы и после нас жили люди, мы требуем МИРА ВО ВСЁМ МИРЕ! А те кто стремится к уничтожению этого Мира пусть катятся ко всем чертям и дадут всем остальным возможность жить и существовать! Довольно жить каждый день на пороховой бочке! Сюжет этого фильма никакая НЕ фантастика, это всё реальное будущее, наше с вами будущее, только если некоторые из нас наконец не опомнятся и не уничтожат с концами ВСЁ ядерное оружие на ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ! Ядерное оружие неприменимо! И ни в коем случае нельзя позволить его применить! Тут только два варианта событии - или наконец уничтожаем ВСЁ оружие ядерного типа да единого и спасаем всех от ужасного конца, или же, если уж настолько упёртые и настолько же безмозглые, ждём всем Миром ту секунду когда какая-то сволочь так и нажмёт на кнопку и убьёт всех. Третьего НЕ дано! Поэтому лидеры всех стран, опомнитесь пока события из фильма не стали реальностью!
Добавил Pritvorshik 24 декабря 2020 02:43
Цитата
Просто нет слов описать состояние после такого фильма.
Добавил Евгений 18 мая 2019 15:25
Цитата
фильм на твердую *8* из 10... шедевром это не назвать.просто немножко. подчеркну "немного" выше среднего и лишь вытягивает этот фильм оконцовка...последние 15 минут без нее был бы фильм полной фигней.. в фильме не показаны маштабы катастрофы...последствия слишком - хотел бы сказать урезаны.. но их бл.. нету на экране... очень смутила сцена в середине фильма где будто показывают хаос среди народа и беспредел ( где все население ходит спокойно по делам и какойто 1 чувачек бегает как белая ворона и бьет окна в магазине)))) забавно.в фильме много недочетов но все же я склоняюсь к тому что это выше среднего и фильм получше многих современных. так что... 8/10 и то только из за концовки ..а так от начала до последних 15 минут простая амереканская болтовня не чем не примечательная
Добавил Сергей 18 ноября 2018 13:05
Цитата
Фильм-предупреждение.И касается в первую очередь амеров.Они все народы "учат","демократизируют".Не забывайте,говнюки,на одном шарике живём!
Добавил Vit 18 апреля 2018 23:15
Цитата
Ни дай Бог кому-то такое пережить!!!
Добавил natashenka 23 ноября 2015 13:38
Цитата
Это один из моих любимых фильмов и лучший фильм о конце человечества-пронзительный и душевный!И не нужно спецэффектов,просто чудесная игра актеров.
Добавил rzaruba 23 декабря 2014 00:37
Цитата
Один из лучших фильмов о постапокалипсисе. Это вам не нашествие зомби.... Это ядреная война....
Добавил VALERY 20 декабря 2014 22:11
Цитата
Неделю смотрел. Нудный и скучный фильм.
Добавил Олег 10 ноября 2014 02:33
Цитата
Читаешь эти слюни и удивляешься. Чего только не пишут. Фантастику лучше смотрите! В этом фильме ничего реального нет.
Первая версия фильма вышла в 1959-м. Для того времени, возможно, это было реально и интересно, а в во время Карибского кризиса, может, и мир спасло?
Фильм-ремейк 2000-го ничего нового не добавил, кроме цвета, всякой белиберды и хреновой игры главного героя!
А уж сейчас посылать подлодку, чтобы потом спасти 1000 недочеловеков в будущем - смешно! В московском метро больше проживет!
В общем, америкосы и есть америкосы - ничего нового не родили даже за 55 лет!!!

Олег

А лучший фильм супостатовский, что я увидел в последнее время, - Начало. Он хоть думать заставляет.
А еще - Шестизарядник... 20 минут всего идет.. И того же режиссера, что нетленку сделал - Залечь на дно в Брюгге! Классика!!

ОП
Добавил amcapal 23 сентября 2014 12:05
Цитата
Хороший кинчик, душевный. Первая серия не очень, но вторая достойная. Кто захочит узнать, смотреть ли?...однозначно ДА.
Добавил виталька 15 ноября 2013 02:25
Цитата
несмотрите наночь этот фильм , лутше вообще несмотрите
Добавил d 24 мая 2013 00:24
Цитата
очень хороший фильм
Добавил Тина 9 апреля 2013 17:35
Цитата
ОЧЕНЬ хороший фильм!!! Душу вывернул наизнанку!.... С час ревела и никак не могла успокоится.... Здесь не спецэффекты, не динамика, не острота сюжета... - здесь сердце, душа, человечность....!!! Сильный фильм. Что тут еще можно сказать....
Добавил Арчи 9 декабря 2012 00:39
Цитата
Эпохальный фильм. Неизгладимое впечатление. Выше всяких похвал. Очень мощное произведение.
Добавил Евгений 29 июля 2012 13:10
Цитата
Одна из лучших импортных экранизаций что я видел. Качественная красивая драма.
Добавить комментарий
Имя:*
Email:*
Комментарий:*
Подтвердите, что Вы не робот: *
Категории
Фильмы » Драмы » На последнем берегу
Закрыть

Авторизация