На последнем берегу / On the Beach (2000)

Военный конфликт и, последовавший за ним, обмен ракетными ударами между США и Китаем привели к мировой ядерной войне. Через несколько недель после окончания конфликта, американская подводная лодка "Чарльстон" плывет волнами Тихого океана. Вскоре моряки узнают, что радиация уже пересекла экватор, теперь им остается двигаться в направлении Австралии, которая совершенно не пострадала от радиации. Тем временем в Австралии начинается настоящий хаос: беженцы из северной части страны устремляются на юг, спасаясь от приближающейся радиации, в крупных городах катастрофически не хватает продовольствия, транспорт практически обездвижен, запасы нефти исчерпаны. Вскоре появляется призрачная надежда, что где-то далеко на севере уровень радиации должен быть намного ниже.

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